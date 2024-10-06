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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, режиссером “Доктора Стрэнджа 3” снова станет Сэм Рэйми Похоже, что...

По слухам, режиссером “Доктора Стрэнджа 3” снова станет Сэм Рэйми Похоже, что...

По слухам, режиссером “Доктора Стрэнджа 3” снова станет Сэм РэймиПохоже, что Marvel Studios близка к тому, чтобы дать зеленый свет на производство “Доктора Стрэнджа 3”, третьего сольного фильма, посвященного персонажу, которого играет Бенедикт Камбербэтч, а в качестве режиссера должен выступить Сэм Рэйми (“Человек-паук 2”).

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