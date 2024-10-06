По слухам, режиссером “Доктора Стрэнджа 3” снова станет Сэм Рэйми Похоже, что...

По слухам, режиссером “Доктора Стрэнджа 3” снова станет Сэм РэймиПохоже, что Marvel Studios близка к тому, чтобы дать зеленый свет на производство “Доктора Стрэнджа 3”, третьего сольного фильма, посвященного персонажу, которого играет Бенедикт Камбербэтч, а в качестве режиссера должен выступить Сэм Рэйми (“Человек-паук 2”).