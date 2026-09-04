МЧС объявило штормовое предупреждение в Липецкой области на 5 сентября

Грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Липецкой области 5 сентября.Главное управление МЧС России по Липецкой области объявило штормовое предупреждение на пятницу, 5 сентября.
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