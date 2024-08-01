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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Возвращение Кузнецова – событие для КХЛ, а на ОИ конфуз – президента Франции сфотографировали во время поцелуя с министром спорта. Победа будет за нами»

«Конечно, возвращение Евгения Кузнецова в Россию – знаменательное событие для КХЛ. Евгений – большой мастер.

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