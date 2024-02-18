В Китае уверены, что Германия и Франция не позволят Украине вступить в НАТО

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лина любимцева

Да прям... "Не позволят"... КТО ИХ СПРАШИВАТЬ БУДЕТ?!! Германия и Франция не самостоятельные государства. И решать сами ничего не могут. КАК США ПРИКАЖУТ, ТАК И БУДЕТ!!... Господа, которые сколотили Евросоюз, забыли, по своему естественному скудоумию, о договоре между Германией и США в послевоенные годы, "О зависимости и подчинении США до 209.. какого-то года) и приняли Германию в состав Евросоюза. Поэтому все государства автоматически попадают в зону непосредственного влияния и зависимости от воли США. По факту, Евросоюз оккупирован США, а НАТО - только прикрытие оккупации. ПОЧЕМУ все СМИ об этом молчат?!! ХВАТИТ "ни во что не вмешиваться", к черту, ОСТОЧЕРТЕЛ уже этот хвост, засунутый в задницу!!