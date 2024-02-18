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Аргументы и Факты

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В Китае уверены, что Германия и Франция не позволят Украине вступить в НАТО

В Китае уверены, что Германия и Франция не позволят Украине вступить в НАТО

Германия и Франция не дадут Украине вступить в НАТО в долгосрочной перспективе, несмотря на соглашения о безопасности Киева с Берлином и Парижем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да прям... &quot;Не позволят&quot;... КТО ИХ СПРАШИВАТЬ БУДЕТ?!! Германия и Франция не самостоятельные государства. И решать сами  ничего не могут. КАК США ПРИКАЖУТ, ТАК И БУДЕТ!!... Господа, которые  сколотили Евросоюз, забыли, по своему естественному скудоумию, о договоре между Германией и США в послевоенные годы, &quot;О зависимости и подчинении США до 209.. какого-то года) и приняли Германию в состав Евросоюза. Поэтому все  государства  автоматически попадают в зону непосредственного влияния и зависимости от воли США. По факту, Евросоюз оккупирован США, а НАТО - только прикрытие оккупации. ПОЧЕМУ все СМИ об этом молчат?!! ХВАТИТ &quot;ни во что не вмешиваться&quot;, к черту, ОСТОЧЕРТЕЛ уже  этот хвост, засунутый в задницу!!
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