🏔 В горах Крыма с начала года сотрудники МЧС спасли 70 человек 8 из них – дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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🏔 В горах Крыма с начала года сотрудники МЧС спасли 70 человек 8 из них – дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.