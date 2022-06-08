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В Москве подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием

В Москве подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием

Все водоемы зон отдыха Москвы в рамках подготовки к летнему сезону обследованы водолазами. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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