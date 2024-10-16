Новый Osprey для спецназа Судя по хвостам и крыльям, Bell Boeing V-22 Osprey приговорили к отставке.
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Новый Osprey для спецназа Судя по хвостам и крыльям, Bell Boeing V-22 Osprey приговорили к отставке.
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