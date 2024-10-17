Проверенный годами рецепт грудинки горячего копчения: сделайте раз и забудете о колбасе

Никакая магазинная колбаса не сравнится с сочностью домашней грудинки горячего копчения. Секрет этого рецепта в правильном просаливании и ароматном дыме, который придаст простому в сущности ингредиенту невероятно нежный, насыщенный вкус.
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