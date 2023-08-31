Ситуация в немецкой экономике настолько печальна, что политики в стране начали наконец призывать быстрее отремонтировать «Северные потоки», пока еще есть время.
Экономический кризис в Германии дает надежду «Северным потокам»
Комментарии
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Meerflieger
"...Экономический кризис в Германии дает надежду «Северным потокам»(с) Это "Северные потоки" дают надежду Германии на преодоление экономического кризиса.
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9 час.
Элина Морозова
При таком безмозглом руководстве надежды нет.
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9 час.
Владимир Самборский
Пусть сами (за свой счет) и ремонтируют! Надо выяснить,кто организовал подрывы,морально и материально их наказать! Ну а потом Россия подумает,стоит ли давать газ нашим заклятым друзьям...
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8 час.
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