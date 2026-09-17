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Бизнес журнал. Урал

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Медведь проник на территорию цементного завода в Свердловской области

Медведь проник на территорию цементного завода в Свердловской области

Зверь обошёл шлагбаум завода в Цементном ночью, погулял по территории и ушёл. Специалисты связывают такие визиты с нехваткой корма в лесах из-за неурожая ягод и орехов.

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