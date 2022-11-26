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Майк Дин: «Пенальти на Роналду – ошибка, ВАР должен был вмешаться – защитник играл в мяч. Я просто поражен»

Майк Дин считает, что назначать пенальти за падение Криштиану Роналду не стоило. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2).

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