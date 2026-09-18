Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия расширила стоп-лист для въезда представителей ЕС

Россия расширила стоп-лист для въезда представителей ЕС

Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны. Это ответные меры на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщило министерство иностранных дел.

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