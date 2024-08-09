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Спички - не игрушка

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«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». .Осенью 2022 года я слышал литературный русский язык в Ташкенте повсюду. Нет, узбеки и так неплохо говорят на русском — речь идёт о моих соотечественниках: звучал и московский акцент, и питерские выражения «булошная» и «парадное», и южнорусский говорок.

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Комментарии
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sophiavmailru Волкова
а когда из южных стран ближнего зарубежья приезжают мигранты в Россию - нормально свои правила устраивать?
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