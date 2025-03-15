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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о том, что Никишин сломал клюшку во время матча с «Сочи»: «В СКА все – максималисты. Бывают ситуации, когда он хочет еще лучше. Хотим, чтобы ребята направляли эмоции на соперника»

По ходу третьего периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) капитан СКА отошел в подтрибунное помещение и сломал там клюшку.

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