Новая тактика использования "Искандер-М" по ВСУ дала отличный эффект

Баллистическая ракета “Искандер-М” российских сухопутных войск, как сообщают, уничтожила несколько десятков украинских военных в ходе удара по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области, где ведутся боевые действия.
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