В Каспийске откроется выставка племенных овец и коз

В ближайшие дни в городе Каспийске пройдет крупнейшая в России выставка племенных овец и коз. Более 30 пород овец и коз ждут торжественной церемонии открытия, которая состоится 23 мая на стадионе "Анжи Арена".
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