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SPLETNIK

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Нина Останина заявила, что государство должно учить "создавать семью", чтобы не "вмешиваться в семейные дела"

Нина Останина заявила, что государство должно учить "создавать семью", чтобы не "вмешиваться в семейные дела"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая выступает против принятия в России закона о домашнем насилии, заявила, что если государство будет учить "создавать семью", в России сократится число разводов, а также пропадёт необходимость "вмешиваться в семейные дела".

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