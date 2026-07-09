Нина Останина заявила, что государство должно учить "создавать семью", чтобы не "вмешиваться в семейные дела"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая выступает против принятия в России закона о домашнем насилии, заявила, что если государство будет учить "создавать семью", в России сократится число разводов, а также пропадёт необходимость "вмешиваться в семейные дела".