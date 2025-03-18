Психотерапевт Никитина: погоня за дорогими брендами может указывать на пустоту внутри

Психотерапевт Лариса Никитина поделилась с «Ридусом» своим взглядом на стремление к дорогим брендам. По ее словам, это часто связано с внутренним дефицитом, который может возникать у людей, выросших в неблагоприятных условиях.
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