Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

В Минцифры дали новосибирцам важный совет после сбоя на линии Единой регистратуры

В Минцифры дали новосибирцам важный совет после сбоя на линии Единой регистратуры

Некоторые жители Новосибирска не смогли вызвать врача по номеру 122 утром 9 января.В первый официальный рабочий день 2025 года новосибирцы столкнулись с проблемой – они не могли вызвать врача по телефону единой регистратуры 122.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх