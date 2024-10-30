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Алексей Михайлович или Безальтернативность военных реформ

Алексей Михайлович или Безальтернативность военных реформ

Империя рождается в том числе и на уровне соответствующей символики Неробкий шаг в центр Европы В прошлых материалах, второму самодержцу из рода Романовых посвященных, – «Алексей Михайлович: Тишайший государь Бунташного века, или На пороге империи», «Алексей Михайлович или на пути к большой европейской игре» – речь шла о возобладании в его внутренней политике византийской концепции, предусматривавшей соотнесенность в царском служении мирской и священнической составляющих, что напоминало следование римской традиции, в рамках которой императоры, даже после принятия христианства, продолжали носить титул Pontifex maximus.

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