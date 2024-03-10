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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислава Константинова: «Хотела бы еще раз поблагодарить за мощную поддержку в сложной и унизительной для меня ситуации»

8 марта, за день до турнира шоу-программ «Русский вызов», фигуристка сообщила, что не выступит там по решению организаторов: «Мне сказали, что мое катание пустое».

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