Ольга Любимова объявила о смене руководства Ростовского кремля и РИАМЗ

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о новых назначениях. В частности, глава Минкультуры сообщила о назначении на пост директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инессы Фельдман, занимавшей пост министра туризма Вологодской области.
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