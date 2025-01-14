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Ольга Любимова объявила о смене руководства Ростовского кремля и РИАМЗ

Ольга Любимова объявила о смене руководства Ростовского кремля и РИАМЗ

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о новых назначениях. В частности, глава Минкультуры сообщила о назначении на пост директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инессы Фельдман, занимавшей пост министра туризма Вологодской области.

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