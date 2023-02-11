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Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку

Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку

"На фоне высокой инфляции, отключения электроэнергии и другого давления со стороны России, вызванного войной на Украине, правительство Молдавии, выступавшее против российского вторжения, ушло в отставку в пятницу", — сообщает газета Washington Post.

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