В Киеве после ударов дронами по Северному мосту начался сильный пожар

Киев парализован, переправы через Днепр перекрыты.Главной целью ночной атаки России на Киев стали ключевые переправы через Днепр.
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