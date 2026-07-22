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FiNE NEWS

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Проект страхования бизнеса от дрон-атак вызывает вопросы о финансовой нагрузке на налогоплательщиков

Рассматриваемая сейчас инициатива по внедрению расширенного страхования военных рисков для бизнеса, в частности защиты от атак дронов, сталкивается с критикой из-за возможного увеличения нагрузки на бюджет и налогоплательщиков.

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