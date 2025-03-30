Мобилизация-2025: Эксперты раскрыли вероятные сценарии развития событий

Парламентарии и добровольцы: два вектора оборонной стратегии «Нельзя ограничиваться полумерами, когда Европа открыто угрожает России войной» На фоне продолжающихся боевых действий в зоне СВО депутат Госдумы Виктор Соболев выступил с инициативой ужесточения законодательства о воинской обязанности.