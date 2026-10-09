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Газета.ру

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Актриса Виктория Толстоганова опубликовала архивные фото своего отца

Актриса Виктория Толстоганова опубликовала архивные фото своего отца

Актриса Виктория Толстоганова показала, как выглядел ее отец. Звезда сериала «Остановка по требованию» опубликовала фото из семейного архива в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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