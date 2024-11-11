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На Украине населению предложили отречься от гражданства за отказ вступить в ВСУ

На Украине населению предложили отречься от гражданства за отказ вступить в ВСУ

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала граждан этой страны отказаться от паспорта Незалежной, в случае если они отказываются вступить в ряды ВСУ.

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