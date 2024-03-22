Американские субсидии и налоговые льготы для национального сектора производства микросхем носят дискриминационный характер -- Минкоммерции КНР

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ -- Комментируя недавние действия США в отношении сектора производства микросхем, Министерство коммерции КНР заявило, что Соединенные Штаты чрезмерно широко трактуют понятие национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и разрывают глобальную цепочку полупроводниковой промышленности.
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