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Китай

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Американские субсидии и налоговые льготы для национального сектора производства микросхем носят дискриминационный характер -- Минкоммерции КНР

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ -- Комментируя недавние действия США в отношении сектора производства микросхем, Министерство коммерции КНР заявило, что Соединенные Штаты чрезмерно широко трактуют понятие национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и разрывают глобальную цепочку полупроводниковой промышленности.

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