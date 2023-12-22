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Царьград

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В Краснодарском крае набор продуктов для оливье за год подорожал на 9%

В Краснодарском крае набор продуктов для оливье за год подорожал на 9%

Среди ингредиентов сильнее всего подорожали яйца, морковь, укроп и петрушка.Стоимость продуктового набора для приготовления оливье — традиционного украшения праздничного стола в каждом доме — за 2023 год выросла до 549 рублей (на 8,7%).

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