В Краснодарском крае набор продуктов для оливье за год подорожал на 9%

Среди ингредиентов сильнее всего подорожали яйца, морковь, укроп и петрушка.Стоимость продуктового набора для приготовления оливье — традиционного украшения праздничного стола в каждом доме — за 2023 год выросла до 549 рублей (на 8,7%).
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