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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Вашингтона»: «Овечкин сказал, что не хочет выходить на лед при пустых воротах у соперника. Он хочет побить рекорд, забив гол вратарю»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери спрашивал у капитана команды, хочет ли он выйти на лед при пустых воротах в матче с «Чикаго» (5:3).

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