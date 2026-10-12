В России увеличат число специальностей с обязательным ЕГЭ по истории

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил о том, что количество специальностей и направлений подготовки в российских вузах, для поступления на которые требуется сдавать Единый государственный экзамен по истории, будет расширено по сравнению с 2026 годом .