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В России увеличат число специальностей с обязательным ЕГЭ по истории

В России увеличат число специальностей с обязательным ЕГЭ по истории

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил о том, что количество специальностей и направлений подготовки в российских вузах, для поступления на которые требуется сдавать Единый государственный экзамен по истории, будет расширено по сравнению с 2026 годом .

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