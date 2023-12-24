Джош Харт после поражения от «Милуоки»: «Мы не можем продолжать играть ради статистики»

«Мы как бы проиграли. Статистика ни хрена не значит, когда мы проигрываем. Не думаю, что кто-то из вас сможет сказать мне, сколько очков набирал Никола Йокич, Джамал Мюррэй или Майкл Портер в прошлом сезоне.