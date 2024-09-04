Нелепое фото привело к краху карьеры командира эсминца ВМС США

После публикации фото с очевидным ляпом командир эсминца ВМС США потерял свою должность.Командир эсминца "Джон Маккейн" ВМС США Кэмерон Ясте лишился своей должности после публикации фотографии в социальных сетях.
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