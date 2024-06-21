Роскомнадзор, чиновники, уехавшие эксперты или оставшиеся граждане: кто создаёт судьбу России?

Русский человек делает Россию, не чиновники Сегодня разные эксперты и экономисты, покинувшие Россию, предсказывают стагнацию экономики, ограниченность развития человеческого потенциала, жёсткую цензуру и рисуют другие мрачные сценарии будущего нашей страны.