Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днем рождения

Сегодня в нем насчитывается более 32 тысяч материаловНародный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» высоко оценил работу медиабанка «Мосфото».
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