Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днем рождения

Сегодня в нем насчитывается более 32 тысяч материаловНародный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» высоко оценил работу медиабанка «Мосфото».