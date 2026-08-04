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Daily Storm

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Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днем рождения

Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днем рождения

Сегодня в нем насчитывается более 32 тысяч материаловНародный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» высоко оценил работу медиабанка «Мосфото».

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