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Московский клуб закрыли после скандальной вечеринки Ивлеевой

Столичный клуб «Секрет», где проходили травести и драг-шоу, мужские гоу-гоу танцы и выступления отечественных звезд различной величины, закрыли на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Mash.

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