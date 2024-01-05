Московский клуб закрыли после скандальной вечеринки Ивлеевой

Столичный клуб «Секрет», где проходили травести и драг-шоу, мужские гоу-гоу танцы и выступления отечественных звезд различной величины, закрыли на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Mash.
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