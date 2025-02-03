ФСБ раскрыла документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала бывшие в свое время совершенно секретными архивные документы о том, как обеспечивалась безопасность советской делегации во главе с Иосифом Сталиным по пути на Ялтинскую конференцию в 1945 году.