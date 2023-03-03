«Тонька-пулеметчица». Как КГБ обнаружил самую жестокую предательницу СССР

История Великой Отечественной войны полна ужасающих сюжетов абсолютной жестокости. Одним из самых ярких стала судьба Антонины Макаровой, более известной под прозвищем «Тоньки-пулеметчицы», которая была виновна в смерти более сотни своих сограждан.