Тренер сборной Кении Фират назвал историческим матч против команды России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират, говоря о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, отметил, что это будет игра с действительно сильным соперником, который входит в топ-40 лучших сборных в мире.
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