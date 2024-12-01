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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Песков Путинның G8 очрашуына соңга калуы турында: Кайвакыт ниндидер элемтәләр күчерелә

Саммитта кайвакыт ниндидер ил лидерлары элемтәләрне күчерә, әмма бу көч күрсәтү түгел. Бу хакта РФ Президенты матбугат сәркатибе Дмитрий Песков белдерде, Владимир Путин G8 илләре лидерлары очрашуына «янәсе сыра аркасында соңга калу» турында сүзне шәрехләп.

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