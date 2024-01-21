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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что запрещено делать 22 января 2024 года согласно церковному календарю

Что запрещено делать 22 января 2024 года согласно церковному календарю

Что запрещено делать 22 января 2024 года согласно церковному календарю Юлия Рустова22 января 2024 года, согласно церковному календарю, отмечается Филиппов день, с которым связано множество традиций и примет, требующих особого внимания.

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