Что запрещено делать 22 января 2024 года согласно церковному календарю Юлия Рустова22 января 2024 года, согласно церковному календарю, отмечается Филиппов день, с которым связано множество традиций и примет, требующих особого внимания.
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