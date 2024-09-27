Председатель ВК НПКСК встретился с председателем Сената Узбекистана

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг в Пекине встретился с председателем Сената /верхней палаты/ Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
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