Наркодиаспоры наводняют Россию наркотиками. Лобби мигрантов проникло даже в Госдуму

Хорошо говорить и хоть что-нибудь делать - две большие разницы!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Курирует власть, которая на этом обогащается, тк же как и на пришлых. Они временщики и их задача разводить Россию и уничтожить россиян... Это захватчики и беспредельщики..