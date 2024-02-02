Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Надо, как в америке: достал нож - получай сразу пулю! А чурок отстрелять всегда полезно.Сказ о том, как Д...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Курирует власть, которая на этом обогащается, тк же как и на пришлых. Они временщики и их задача разводить Россию и у...Наркодиаспоры нав...
  • александр деев
    Уважаемый вы тут горбатого не лепите! Мне плевать на вашу статистику. Её каждый трактует как ему выгодно. Судя по фам...Беспредел: Армяни...

Наркодиаспоры наводняют Россию наркотиками. Лобби мигрантов проникло даже в Госдуму

Наркодиаспоры наводняют Россию наркотиками. Лобби мигрантов проникло даже в Госдуму

ИА Новороссия Фото: мвд.рф Наркобароны из числа этнических ОПГ стремительно расширяют влияние в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Медведев
Хорошо говорить и хоть что-нибудь делать - две большие разницы!
Ответить
1 час.
елена куприянова
Языком будут считать
Ответить
29 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Курирует власть, которая на этом обогащается, тк же как и на пришлых. Они временщики и их задача разводить Россию и уничтожить россиян... Это захватчики и беспредельщики..
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх