Наркодиаспоры наводняют Россию наркотиками. Лобби мигрантов проникло даже в Госдуму

ИА Новороссия Фото: мвд.рф Наркобароны из числа этнических ОПГ стремительно расширяют влияние в России.
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