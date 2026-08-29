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"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками

"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками

Украинские производители в очередной раз провалили обещания, не сумев создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для борьбы с российскими "Геранями".

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