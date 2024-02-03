МВД: в 2023 году выросло число россиян, не уведомивших о втором гражданстве

МВД России в 2023 году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, не уведомивших о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году.
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