Десять лет на страже Родины: Россия отмечает юбилей ЧВК «Вагнер»

В мае 2014 года на фоне разгоревшегося вооруженного конфликта в Донбассе появилась небольшая группа отставных офицеров и ветеранов горячих точек, взявших на себя задачи по защите народных республик Донбасса от украинских карателей.
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