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Царьград

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"Где Россия, там кровь": Новый штурм Верхнего Ларса уже начался. Мобилизация парализовала границу с Грузией

"Где Россия, там кровь": Новый штурм Верхнего Ларса уже начался. Мобилизация парализовала границу с Грузией

Какой день на КПП "Верхний Ларс" фиксируют рекордный поток выезжающих из России. На видео, снятом грузинским водителем, – длинные цепочки легковых автомобилей с отечественными номерами.

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