📷❗️По данным издания "Курские новости" со ссылкой на офицера с позывным "Ладья" группировки войск "Север", противник приступил к переброске на передовую в Курской области инструкторов из западных стран.
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📷❗️По данным издания "Курские новости" со ссылкой на офицера с позывным "Ладья" группировки войск "Север", противник приступил к переброске на передовую в Курской области инструкторов из западных стран.