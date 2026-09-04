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Пятый канал

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Партия «Новые люди» представила Единый кодекс инклюзии

Партия «Новые люди» представила Единый кодекс инклюзии

Новую систему поддержки россиян с инвалидностью предложили в партии «Новые люди». Они представили Единый кодекс инклюзии «Равный статус» — системный документ, призванный закрепить одинаковые возможности для всех граждан нашей страны во всех сферах жизни: в образовании, медицине, спорте, труде и занятости.

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